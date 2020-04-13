В Одесской области мужчина избил полицейского за замечание из-за отсутствия маски

В Одесской области мужчина избил подполковника полиции за замечание относительно нахождения в общественном месте без маски. Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на полицию в Одесской области.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Беляевка во время совершения патрулирования правоохранителем.

"При исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции Беляевского ОП остановился, чтобы сделать замечание группе лиц, находившихся возле магазина без средств защиты (масок). В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо", - сообщили в полиции.

В результате инцидента полицейский был госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Злоумышленник был задержан. При этом он отказался давать объяснения и проходить освидетельствование на алкогольное опьянение.

По данному факту открыто дело по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до пяти лет лишение свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что трем церковникам полиция выписала административные штрафы за нарушение правил карантина - они провели массовые богослужения 12 апреля. Еще 12 материалов изучаются правоохранителями.

Также сообщалось, что в Николаевской области мужчина угрожал участковому ножом за замечание из-за отсутствия маски.