В Одесской области мужчина бросил гранату в гостей, ранены три человека

В Одесской области мужчина во время пьяной ссоры бросил гранату в гостей. В результате взрыва пострадали три человека.

Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Песчаная Балтского района. По данным полиции, пострадали трое жителей Винницкой области, которые приехали в гости к знакомым, их с осколочными ранениями доставили в больницу. Происшествие квалифицировали как покушение на убийство.

По предварительным данным, в ходе распития напитков и внезапно возникшей ссоры мужчина бросил в сторону гостей гранату.

"В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин 41 и 27 лет и 30-летняя женщина, которые были доставлены в медицинское учреждение. Пока раненых госпитализировали, злоумышленник с места происшествия скрылся. Принимаются меры по установлению его места нахождения и задержанию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области мужчина угрожал подорвать членов своей семьи; его задержали.