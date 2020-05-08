В Одесской области коронавирусом заболели более 120 медиков

В Одесской области коронавирусом COVID-19 заболели 123 медицинских работника. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куций в Facebook.

По его словам, большинство случаев заболевания среди медиков выявлено в Подольске, где инфицировались 86 медработников.

"По состоянию на сегодня в Одесской области зафиксировано всего 583 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом... Медработников - 123 человека, из которых 86 - с Подольска", - написал Куций.

Также он отметил, что за неделю коронавирусом заболели 287 человек. Крупнейшие вспышки COVID-19 зафиксированы в Беляевском районе - 69 больных, в Одессе - 96, и Подольском районе - 284.

Выздоровели от коронавируса уже 23 пациента, 5 - умерли.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кировоградской области за сутки от COVID-19 выздоровели 22 медработника. Всего было подтверждено 33 случая выздоровления.

Также сообщалось, что в Винницкой области второй день подряд растет количество инфицированных коронавирусом медиков. В целом в области коронавирусом заразились почти 160 медицинских работников. Каждый третий инфицированный в области - медик.