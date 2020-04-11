В Одесской области коронавирус обнаружили у двух детей

В Одесской области заражение коронавирусом подтвердили у двух детей из Измаила. Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook.

По словам Абрамченко, больные коронавирусом несовершеннолетние жители Измаила сейчас находятся в изоляции и проходят необходимое лечение.

"Коронавирус обнаружен у двух детей. Дети находятся в изоляции, проводится необходимое лечение. Наблюдается положительная динамика", - рассказал он.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что за последние сутки в Украине было подтверждено 18 случаев инфицирования коронавирусом среди детей. В общем коронавирусом в Украине заразились 163 ребенка. Ни один больной ребенок не находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, по состоянию на утро 11 апреля Министерство здравоохранения лабораторно подтвердило 2511 случаев заражения коронавирусом в Украине. При этом 45 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Детей среди подключенных к ИВЛ пациентов нет. От заболевания коронавирусом умерли 73 украинца.