В Одесской области яхта переехала лодку, есть пострадавшие

В Одесской области яхта наехала на лодку с 2 людьми, после чего скрылась с места происшествия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, что яхта совершила наезд на рыболовную лодку с 2 людьми на борту, после чего покинула место событий, оставив рыбалок в опасности. Событие произошло еще в конце августа, однако разыскать судно удалось лишь сейчас.

"Выключив ходовые огни, яхта с места происшествия исчезла, оставив в опасности двух граждан. Пострадавшие получили телесные повреждения и могли погибнуть", - говорится в сообщении.

Фото: яхта переехала лодку (npu.gov.ua)

На данный момент полиция готовит материалы для открытия уголовного производства.

Напомним, в марте РБК-Украина сообщало, что в Кременчуге перевернулась лодка с 5 людьми на борту. В результате происшествия 4 человека погибли.

Также сообщалось, что в Турции были задержаны двое граждан Украины, которые занимались нелегальной перевозкой мигрантов. Украинцы пытались доставить по морю в Европу мигрантов из Ирана, Ирака, Афганистана и Египта.