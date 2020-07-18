В Одесской области в ДТП погибли 6 человек, еще 3 пострадали

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

Среди погибших есть двухлетний ребенок

В субботу утром, 18 июля, в Измаильском районе Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Жертвами аварии стали 6 человек, еще троих госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, на трассе столкнулись два легковых автомобиля.

"18 июля в 7:46 в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 года рождения", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали, что за годы независимости Украины в ДТП погибли 174 тысячи человек, а пострадавших в авариях оказалось более миллиона.

Как писало РБК-Украина, в МВД считают, что следует ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости до меры ареста.