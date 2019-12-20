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В Одесской области в ДТП с микроавтобусом погибли двое людей

Новости » Происшествия     20.12.2019 - 16:18
В Одесской области в ДТП с микроавтобусом погибли двое людей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадали еще трое человек

В Одесской области на 220 км автотрассы Одесса-Рени произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Следователи установили, что 31-летний водитель микроавтобуса Ford Transit возле села Утконосовка Измаильского района совершил наезд на неизвестного мужчину, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с встречным автомобилем Toyota Camry.

В результате ДТП пешеход и 46-летний водитель легковушки погибли на месте. Водителя микроавтобуса госпитализировали в городскую больницу, а двум его пассажирам медицинскую помощь оказали на месте аварии.

По данному факту следователи открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого будут устанавливаться все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в четверг ночью, 19 декабря, в Пустомытовском районе Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погиб пешеход.

РБК-Украина писало, что прокуратура сообщила о подозрении водителю автобуса, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что привело к дорожно-транспортного происшествия в Черниговской области, в которой погибли 3 человека и 14 получили ранения.

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