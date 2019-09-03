В Одесской области в ДТП с маршруткой пострадали 5 человек

В Одесской области в Измаильском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и микроавтобуса, в результате чего пострадали пять человек, среди них - двое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло 3 сентября на выезде из города Измаил около 10 часов.

Предварительно установлено, что 57-летний водитель Renault Master не выполнил требование дорожного знака и не предоставил преимущество в движении 44-летнему водителю Audi A6. В результате столкновения с различными телесными повреждениями госпитализированы пятеро пассажиров, среди которых мальчик и девочка в возрасте одного и двух лет.

Сведенья по данному факту были внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: место происшествия (od.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 3 сентября на трассе по направлению к Николаеву в районе Новой Одессы пассажирский Mercedes-Benz въехал в багажник полицейского авто Toyota Prius. В результате удара Prius съехал с трассы в кювет.

Кроме того, в результате столкновения грузовика и маршрутного автобуса во Львовской области получили телесные повреждения более 10 человек. На момент ДТП в салоне автобуса находились 24 человека.