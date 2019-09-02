В Одесской области почти 40 человек отравились шаурмой

В Одесской области, в поселке Аванград госпитализировали 37 человек, которые ранее покупали шаурму в одной и той же точке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Сначала в полиции сообщали о 21 пострадавшем. Позже, в ходе заседания комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА, сотрудник Госпродпотребслужбы Лидия Степанова сообщила, что пострадавших почти вдвое больше.

"Сначала 9 человек, потом 21, в итоге, всего 37 человек оказались госпитализированы – у всех симптомы гастроэнтероколита", - сказала она.

Отмечается, что все они употребляли пищу с одной и той же торговой точки по продаже шаурмы в поселке Аванград.

Как сообщает издание Думская, попытка проверить общепит сначала не увенчалась успехом, так как работники закрыли точку, однако прибывшая на место полиция помогла проверяющим зайти на объект - в ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения.

Полицейские устанавливают обстоятельства этого события. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее полиция Одесской области задержала мужчину, который обстрелял внедорожник и ранил водителя, а также ограбил отделение "Новой почты".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области яхта наехала на рыболовную лодку с 2 людьми на борту и скрылась с места происшествия. Люди получили ранения и могли погибнуть.

