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В Одесской обл. еще два больных COVID-19, оба заграницу не выезжали

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 04:51
В Одесской обл. еще два больных COVID-19, оба заграницу не выезжали
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также заражены ранее не контактировали с больными коронавирусом

Лабораторный центр МИНЗДРАВА в Одессе вечером 30 марта получил еще два положительных результаты исследования на COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Одесской ОГА Максима Куцего.

Диагноз подтвержден у мужчины 1960 г.н. из села Нерубайское и женщины 1947г.н. из Одессы. Оба заграницу не выезжали и, с их слов, с больными COVID-19 не контактировали. До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на городские рынки. Больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице.

На данный момент в Одесской области лабораторно подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19.

РБК-Украина писало, что в Украине по состоянию на 22:00 30 марта лабораторно подтверждено 548 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, в течение суток в Тернопольской области количество заболевших коронавирусом COVID-19 выросло на 18 человек. В понедельник, 30 марта, в области зарегистрировано 78 больных. Больше всего больных в Монастырском районе - 58 человек.

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