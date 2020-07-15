Одесского полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

Фото: полиция (facebook.com/odesapolice)

Изнасилование произошло еще в феврале

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней инспектору сектора ювенальной превенции Таировскому отделения полиции в Одессе. Решается вопрос о взятии подозреваемого под стражу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, несовершеннолетняя познакомилась с инспектором в конце января 2020 года после того, как в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта.

"11 февраля подозреваемый, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта", - сообщили в ГБР.

Как отметили в Госбюро, спустя несколько дней девушка сообщила о случившемся своему учителю, который и убедил ее обратиться в полицию.

Напомним, в конце мая двум полицейским из Кагарлыка сообщили о подозрении в изнасиловании женщины в участке, позже по данному делу сообщили подозрение еще двум правоохранителям.

В результате скандала отделение полиции Кагарлыка было расформировано, его окончательно ликвидируют 25 июля.