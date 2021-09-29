В Одессе заработают три новых центра вакцинации. Там можно будет выбрать вакцину

В Одессе открывают три новых центра вакцинации против коронавируса. Прививки можно получить в жилом массиве "Радужный", а также в торговых центрах "Эпицентр" и "Новая линия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины в Facebook.
На выбор доступны три вакцины: AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.
Новые локации и график работы:
Для того, чтобы получить прививку, необходимо иметь при себе паспорт, іденифікаційний код и мобильный телефон. Предварительная онлайн-запись на прививку доступна через систему Helsi.
Напомним, на днях в Киеве открыли еще один центр массовой вакцинации против COVID-19 в ТРЦ.