В Одессе во время демонтажа здания погиб один рабочий, еще двое пострадали

"Сегодня в Одессе во время демонтажа здания бывшего общежития цементного завода пострадали три работника", - говорится в сообщении.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, транспортировали с помощью специальных ниш одного из пострадавших, у которого обнаружили открытый переломом конечности, с третьего этажа здания и передали работникам скорой медицинской помощи.

"К сожалению, один из пострадавших погиб в карете скорой", - говорится в сообщении.

Фото: в Одессе во время демонтажа здания погиб один рабочий (facebook.com/MNS.GOV.UA)