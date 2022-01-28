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В Одессе во время демонтажа здания погиб один рабочий, еще двое пострадали

Автор: Валерия Полищук

В Одессе во время демонтажа здания пострадали трое рабочих. Один из них умер в карете скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Сегодня в Одессе во время демонтажа здания бывшего общежития цементного завода пострадали три работника", - говорится в сообщении.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, транспортировали с помощью специальных ниш одного из пострадавших, у которого обнаружили открытый переломом конечности, с третьего этажа здания и передали работникам скорой медицинской помощи.

"К сожалению, один из пострадавших погиб в карете скорой", - говорится в сообщении.

Фото: в Одессе во время демонтажа здания погиб один рабочий (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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ОдессаГСЧС