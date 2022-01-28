ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одессе во время демонтажа здания погиб один рабочий, еще двое пострадали

Новина українською →
Пятница 28 января 2022 14:19
В Одессе во время демонтажа здания погиб один рабочий, еще двое пострадали Фото: В Одессе во время демонтажа здания погиб один рабочий (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Одессе во время демонтажа здания пострадали трое рабочих. Один из них умер в карете скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Сегодня в Одессе во время демонтажа здания бывшего общежития цементного завода пострадали три работника", - говорится в сообщении.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, транспортировали с помощью специальных ниш одного из пострадавших, у которого обнаружили открытый переломом конечности, с третьего этажа здания и передали работникам скорой медицинской помощи.

"К сожалению, один из пострадавших погиб в карете скорой", - говорится в сообщении.

Фото: в Одессе во время демонтажа здания погиб один рабочий (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ГСЧС
NEWS
Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований Росии
Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований Росии
DAILY
На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники