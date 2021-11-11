UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Одессе врач организовала "бизнес" по изготовлению фейковых COVID-сертификатов

Автор: Иванна Шовкун

Правоохранительные органы разоблачили схему по изготовлению и распространению поддельных COVID-сертификатов о вакцинации. Ее организовала врач с помощью посредника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора Украины в Facebook.

Преступную схему разоблачили прокуроры Суворовской окружной прокуратуры города Одесса. По их данным, подделкой документов занималась медик одного из Центров первичной медико-санитарной помощи. Она привлекла к "делу" посредника, который собирал заказы и передавал за них деньги - 2 000 гривен за сертификат. Врач, в свою очередь, вносила в электронную медицинскую систему HELSI ложную информацию, не делая прививки. Сама система уже автоматически формировала сертификат в приложении "Дия". Бумажный поддельный документ можно было получить у посредника.

Правоохранители провели обыски на рабочем месте и дома у сообщников. У них нашли и изъяли телефон с переписками с клиентами, банковские карты, на которые приходила оплата фейковых сертификатов, оргтехнику и медицинскую документацию с записями о псевдовакцинации.

Фото: в Одессе медик организовала "бизнес" по изготовлению поддельных документов (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, СБУ в Днепре разоблачили врача, который подделывал сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Также турагентство в Бердянске продавало поддельные COVID-тесты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины