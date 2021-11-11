В Одессе врач организовала "бизнес" по изготовлению фейковых COVID-сертификатов

Преступную схему разоблачили прокуроры Суворовской окружной прокуратуры города Одесса. По их данным, подделкой документов занималась медик одного из Центров первичной медико-санитарной помощи. Она привлекла к "делу" посредника, который собирал заказы и передавал за них деньги - 2 000 гривен за сертификат. Врач, в свою очередь, вносила в электронную медицинскую систему HELSI ложную информацию, не делая прививки. Сама система уже автоматически формировала сертификат в приложении "Дия". Бумажный поддельный документ можно было получить у посредника.

Правоохранители провели обыски на рабочем месте и дома у сообщников. У них нашли и изъяли телефон с переписками с клиентами, банковские карты, на которые приходила оплата фейковых сертификатов, оргтехнику и медицинскую документацию с записями о псевдовакцинации.