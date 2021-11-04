В Одессе водитель насмерть сбил подростка и скрылся

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Opel совершил наезд на молодых людей на пешеходном переходе. С места ДТП он скрылся. Для его задержания в городе объявляли план "Перехват".

В результате аварии погибла 15-летняя девушка. Также травмы получил 21-летний парень. Его госпитализировали с переломом ноги.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности, управляющих транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Позднее в полиции сообщили, что объявленный в розыск автомобиль обнаружен брошенным на улице Лунина. План "Перехват" по городу отменили. Поиски водителя продолжаются.

Фото: в Одессе насмерть сбили 15-летнюю девушку, объявлен план "Перехват" (od.npu.gov.ua)