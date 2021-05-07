UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Одессе на газовой трубе многоквартирного дома обнаружили гранату

Автор: РБК-Украина

В Одессе вчера вечером жители многоквартирного дома на улице Конной обнаружили прикрепленную к газовой трубе гранату РГД-5. От чеки гранаты к входной двери подъезда была протянута леска.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Очевидцы обратились в полицию. В ходе осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники изъяли боеприпас и направили его на экспертизу.

Сведения по указанному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.

Ранее правоохранители Одесской области объявили масштабную зачистку региона от представителей криминалитета.

РБК-Украина писало, что в Херсонской области в одном из поселков городского типа Новокаховской территориальной общины возле дома депутата горсовета прогремел взрыв.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Одессаграната