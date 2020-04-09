В Одессе трое пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

​​По данным на утро 9 апреля 2020 года, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 20 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, три человека находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Также сообщается, что 14 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое - в удовлетворительном состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 11 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование. Также за последние сутки в регионе зарегистрированы 11 новых случаев заболевания: два - у одесситов и девять - у жителей районов области.

Ранее сообщалось, что в Киеве резко выросло число зараженных коронавирусом до 335. В частности, почти 30 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Киево-Печерской лавре.

Напомним, Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус. Всем, кто пересекался с нардепом Сергеем Шаховым, который был заражен COVID-19, делали тестирование, в том числе президенту и премьер-министру.