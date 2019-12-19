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В Одессе на стройке погиб работник

Новости » Происшествия     19.12.2019 - 13:29
В Одессе на стройке погиб работник
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция открыла уголовное производство

В Одессе правоохранители начали расследование по факту гибели работника на стройке на улице Солнечной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Отмечается, что тело 28-летнего мужчины без признаков жизни обнаружили его коллеги.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Предварительно установлено, что несовместимые с жизнью травмы мужчина получил в результате падения с высоты.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч.2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что в Харькове на одном из частных предприятий погиб рабочий. Полицейские установили, что в производственном цеху, в котором производят компоненты для линолеума, работник фирмы во время замеса пасты попал в оборудование перерабатывающего станке.

РБК-Украина писало, что в Одессе на строительной площадке пляжа "Ланжерон" в результате падения строительного крана погиб рабочий.

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