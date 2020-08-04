В Одессе напали на общественного активиста

Вчера вечером в Одессе было совершено нападение на руководителя одесского подразделения ОО "Международная антикоррупционная ассамблея" и экс-депутата Килийского районного совета Анатолия Коломийца. Сейчас правоохранители проводят расследование всех обстоятельств произошедшего и устанавливают личности нападавших.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как сообщается, инцидент произошел около 22:00, на автостоянке в переулке Высокий. По предварительной информации правоохранителей, двое неизвестных бросили в сторону Коломийца две гранаты, когда тот садился в машину. В результате взрыва активист не пострадал, однако повреждения получил его автомобиль Audi.

Правоохранители во время детального осмотра места происшествия обнаружили две воронки, образовавшиеся в результате взрывов гранат РГД-5. Полицейские изъяли их фрагменты и обломки, а также гранату Ф-1, которая не сработала. Для проведения дальнейших исследований изъятое направили на экспертизу.

Фото: место происшествия (od.npu.gov.ua)

Сейчас событие квалифицировано как покушение на убийство. В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств происшествия и установление личностей нападавших в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее активист Виталий Шабунин сообщил, что его дом подожгли, а на момент пожара в доме были его родители.

Также РБК-Украина сообщала, что неизвестные подожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, дом полностью сгорел, пожарным не удавалось его даже потушить.