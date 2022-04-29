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В Одессе слышны взрывы. Жителей предупредили о плановых артиллерийских стрельбах

Фото: в Одесском заливе проходят плановые стрельбы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Одессе утром 29 апреля прогремели взрывы. Местных жителей предупредили о плановых артиллерийских стрельбах в районе Одесского залива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Силы охраны и обороны выполняют плановые морские артиллерийские стрельбы в районе Одесского залива. Сохраняйте спокойствие, доверяйте защитникам Украины, не информируйте врага", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские военные выпустили три ракеты по Одесской области. Украинские защитники сбили их.

Кроме того, по данным Одесской ОВА, оккупанты активизировали воздушную разведку в регионе.

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