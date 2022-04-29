В Одессе слышны взрывы. Жителей предупредили о плановых артиллерийских стрельбах

В Одессе утром 29 апреля прогремели взрывы. Местных жителей предупредили о плановых артиллерийских стрельбах в районе Одесского залива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
"Силы охраны и обороны выполняют плановые морские артиллерийские стрельбы в районе Одесского залива. Сохраняйте спокойствие, доверяйте защитникам Украины, не информируйте врага", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера российские военные выпустили три ракеты по Одесской области. Украинские защитники сбили их.
Кроме того, по данным Одесской ОВА, оккупанты активизировали воздушную разведку в регионе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.