В Одессе слышна стрельба, работают украинские ПВО, - военная администрация

Сегодня утром, 20 марта, в Одессе слышны звуки стрельбы и разрывов. Как стало известно, причиной этому является работа украинских средств противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на odessa-life.od.ua.
Как заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, причиной стрельбы была работа средств противовоздушной обороны Одессы. Подробности он обещал сообщать позже.
По данным издания, ПВО могли работать по российскому беспилотному разведчику.
Напомним, ранее российские военные заминировали морские пути от Босфора до Одессы и заявили, что это якобы украинские мины.
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