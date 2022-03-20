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В Одессе слышна стрельба, работают украинские ПВО, - военная администрация

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 20 марта 2022 10:42
В Одессе слышна стрельба, работают украинские ПВО, - военная администрация Фото: утром в Одессе была слышна стрельба (facebook com pragmatika)
Автор: Александр Мороз

Сегодня утром, 20 марта, в Одессе слышны звуки стрельбы и разрывов. Как стало известно, причиной этому является работа украинских средств противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на odessa-life.od.ua.

Как заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, причиной стрельбы была работа средств противовоздушной обороны Одессы. Подробности он обещал сообщать позже.

По данным издания, ПВО могли работать по российскому беспилотному разведчику.

Напомним, ранее российские военные заминировали морские пути от Босфора до Одессы и заявили, что это якобы украинские мины.

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