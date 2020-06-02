В Одессе на рынке произошла стрельба, есть раненые

В Одессе произошла стрельба на промтоварном рынке "Седьмой километр". В результате происшествия ранены двое людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как установили правоохранители, в магазине тканей на промтоварном рынке неизвестные устроили стрельбу.

Неизвестные стреляли в сторону работников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин, их госпитализировали.

Затем стрелки сели в свои автомобили и скрылись с места событий. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Местное издание "Думская" написало, что стрельба произошла на рынке "Седьмой километр".

Напомним, на прошлой неделе в Броварах произошла массовая перестрелка между группами перевозчиков. Тогда ранения получили три человека. Из-за столкновений в Броварах президент Владимир Зеленский вызвал к себе министра внутренних дел Арсена Авакова. Последний тогда сообщил, что заказчики будут найдены. Вместе с тем, продолжаются судебные заседания по этому делу.

Добавим, уже 23 участников стрельбы в Броварах взяли под стражу.

Кроме того, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах.

Добавим, замглавы МВД заявил, что главной причиной конфликта стало то, что областная власть не контролировала возникшие с организацией транспортных перевозок проблемы.