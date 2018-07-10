Мужчина вместе с двумя взрослыми пассажирами в тяжелом состоянии

В Одессе в результате ДТП погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Так, отмечается, на улице Неждановой водитель авто превысил скорость, съехал с дороги и врезался в забор.

Сообщается, что в результате ДТП погиб пятилетний ребенок. Мужчина вместе с двумя взрослыми пассажирами в тяжелом состоянии.

"По данному факту начато уголовное производство(нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в результате ДТП погиб работник дорожной службы.