В Одессе в результате ДТП погиб ребенок
Мужчина вместе с двумя взрослыми пассажирами в тяжелом состоянии
В Одессе в результате ДТП погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Так, отмечается, на улице Неждановой водитель авто превысил скорость, съехал с дороги и врезался в забор.
Сообщается, что в результате ДТП погиб пятилетний ребенок. Мужчина вместе с двумя взрослыми пассажирами в тяжелом состоянии.
"По данному факту начато уголовное производство(нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в результате ДТП погиб работник дорожной службы.