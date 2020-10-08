В Одессе разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

Фото: больница (РБК-Украина)

Одесский городской совет принял решение перепрофилировать еще 90 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Еще десять дополнительных коек разместят в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.

"В городской больнице №8 состоялось выездное совещание по вопросам организации работы в условиях эпидемии COVID-19 и включение больницы в план перепрофилирования коечного фонда", - говорится в сообщении.

В частности, местные власти обсудили план действий по обеспечению медучреждения всем необходимым для оказания медицинской помощи больным с COVID-19. Мэрия обеспечит больницу кислородом, установками криоцилиндров и разведением кислорода по палатам, а также автономным дизель-генератором.

Кроме того, медучреждение оборудуют кислородными концентраторами. Также было решено разработать "маршрут пациента" и схему зонирования помещений больницы для разделения потоков больных.

Напомним, число госпитализированных с COVID-19 в сентябре выросло на 34% по сравнению с августом. За апрель-сентябрь в медучреждения всего госпитализировали 71 611 пациентов с коронавирусом.

Кроме того, данные Министерства здравоохранения свидетельствуют, что в Украине в четырех областях больничные койки заполнены на более чем 70%.