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В Одессе при ракетном ударе погиб охранник продуктового склада

Фото: в Одессе при ракетном ударе погиб охранник продуктового склада (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Одессе в результате ракетного удара со стороны России в понедельник погиб охранник продуктового склада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что враг нанес массированный обстрел по всему югу Украины.

Ракеты Х-31А с российского истребителя и ракета типа "Оникс" с берегового ракетного комплекса были направлены на Очаков и попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде.

Остальные 9️ "Ониксов" были направлены в Одесскую область. В дельте Дуная повреждены жилые дома на островах, в Белгород-Днестровском районе было попадание возле кладбища и возле объекта промышленной инфраструктуры. Без жертв и пострадавших.

"В Одессе в результате попадания в логистический продуктовый склад погиб гражданский - охранник", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, вчера в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

В результате ракетного удара произошел пожар логистического продовольственного склада в Одессе. Сообщалось о раненых. Всего днем Россия выпустила на юге Украины 14 ракет.

Напомним, ночью 20 июня украинские военные сбили две крылатые ракеты над Одесской областью.

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Одесса