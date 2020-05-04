В Одессе пьяный мужчина с оружием пытался попасть на затонувший танкер

В Одессе пьяный мужчина с пистолетом и ножом пытался попасть на танкер DELFI, который осенью прошлого года сел на мель и перевернулся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря одного из заместителей мэра города Николая Покровского.

По его словам, сначала спасатели остановили нарушителя, который пытался пробраться на танкер, но он вел себя неадекватно и угрожал.

"Спасатели остановили нарушителя, но он вел себя неадекватно и угрожал сотрудникам. Предварительно - он имел признаки опьянения. Было принято решение задержать нарушителя и вызвать на место полицию", - отметил Покровский.

Он также добавил, что полицейские изъяли у задержанного травматическое оружие и нож.

Фото: задержание нарушителя (facebook.com/n.pokrovskiy)

Напомним, ранее сообщалось, что владелец затонувшего в Одессе танкера обязался убрать его в ближайшее время.

Отметим, танкер DELFI потерпел крушение возле одного из главных пляжей Одессы 22 ноября 2019 года. По данному факту проводится досудебное расследование, инцидент квалифицирован как нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта. Погибших и пострадавших в результате инцидента не было.