В Одессе при проверке пляжа с автоматом напали на инспекцию

В Одессе во время инспекции пляжей арендаторы "Отрады" напали на депутата и журналистку. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание "Думская".

Так, издание информирует, что в ходе сегодняшней депутатской инспекции городских пляжей совладелец пляжа Юрий Резников наставил заряженный автомат на людей, которые зашли на его территорию.

"Депутату Александру Шеремету удалось выхватить автомат. На место вызвали полицию. Владелец заявил, что все документы на пляж у него в порядке и все разрешения на установку забора тоже есть. Также он заявил, что имел полное право стрелять из автомата по тем, кто зашел "на его частную собственность", - пишет издание.

Отмечается, что Резников заявил о готовности стрелять по ногам.

Кроме того, в ходе конфликта пострадала журналистка "Думской" Алия Замчинская. Указано, что арендатор толкнул ее, в результате чего девушка упала и получила ссадину.

Издание подчеркивает, что это не первое нападение четы Резниковых на общественников и журналистов: в 2012 году пострадала гражданская активистка Зоя Мельник, а в 2014 оператора "Первого городского" канала толкнули в бассейн вместе с камерой.

Так, владельцами Канатной дороги и арендаторами пляжа в Отраде являются предприниматели Светлана Донченко, Любовь и Юрий Резниковы.

Как писало РБК-Украина ранее, в Одессе иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам.

Напомним, в начале мая в Днепре полиция задержала злоумышленника, который устроил стрельбу из окна собственной квартиры. Правоохранители установили, что в результате стрельбы один пенсионер был ранен в голову, другому пуля повредила одежду.