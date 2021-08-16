В Одессе произошла вспышка коронавируса в детском лагере: десятки зараженных

В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла масштабная вспышка коронавируса. Заражение вирусом подтвердили у 42 детей и двух работников учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская" .

По данным одесского издания, сначала у детей и работников учреждения обнаружили симптомы COVID-19, после чего их изолировали и взяли пробы для проверки методом ПЦР. Первые результаты оказались положительными.

"Вчера было 26 больных, сегодня 44 Мы ждем результатов тестирования", - заявили в Одесском областном департаменте здравоохранения.

Сейчас детский лагерь закрыт на карантин.