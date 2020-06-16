В Одессе произошла стрельба возле одного из ресторанов

Во вторник, 16 июня, на Французском бульваре в Одессе произошла стрельба между неизвестными. В результате инцидента нет госпитализированных.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Полиция квалифицировала происшествие как хулиганство.

"Предварительно установлено, что между группой неустановленных лиц произошла ссора, в ходе которой ее участники совершили несколько выстрелов и скрылись. С места происшествия правоохранители изъяли гильзу, предположительно от травматического оружия", - говорится в сообщении.

Сведения внесли в реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства инцидента и лица, причастные к нему, устанавливаются.

По данным местных СМИ, стрельба произошла возле ресторана "Три барашка" между одесским предпринимателем, работающим в сфере IT-технологий, и членами группировки, которая пыталась навязать свои услуги в плане защиты бизнесмена (так называемое "крышевание").

Напомним, ранее в Одессе двое военных устроили стрельбу возле детского центра.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе произошла стрельба на "7-м километре" из-за конфликта между работниками двух магазинов.