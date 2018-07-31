В Одессе произошла стрельба из-за конфликта автомобилистов с продавцами арбузов

Водители начали стрелять в сторону продавцов бахчевых культур

В Малиновском районе Одессы во вторник, 31 июля, произошел конфликт между автомобилистами и продавцами арбузов, который закончился стрельбой. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

По данным полиции, конфликт произошел между двумя продавцами бахчевых культур (арбузы и дыни, - ред.) и двумя автомобилистами. Ссора возникла из-за того, что продавцы якобы перегородили дорогу торговой палаткой, что мешало проезду машин.

"В результате инцидента один из автовладельцев достал травматическое оружие и выстрелил в торговцев. Один из них получил ранение в руку и обратился за медицинской помощью к врачам, другой получил незначительное ранение уха", - сообщили в полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оба водителя с места конфликта скрылись.

"По горячим следам беглецы были найдены. Сейчас они доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия", - добавили в полиции.

Сейчас правоохранители рассматривают вопрос о внесении сведений об инциденте в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Фото: стрельба в Одессе (facebook.com/gunp.odessa)

Напомним, в понедельник, 30 июля, в Одессе в переулке Ванный произошла стрельба. Конфликт произошел между владельцем квартиры и орендаторами. Стороны не соглашались с условиями аренды жилья. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из мужчин получил телесные повреждения. Ему оказана медицинская помощь.