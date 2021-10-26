В Одессе продавец овощей с молотком набросился на прохожего

В Одессе продавец из магазина овощей набросился с молотком на прохожего. У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области .

Сообщается, что инцидент произошел на улице Александра Невского. Продавец ударил 56-летнего одессита молотком по голове, когда тот начал конфликт из-за оставленных на пешеходной зоне ящиков.

"Фигуранта - 53-летнего выходца из Закавказья - правоохранители задержали и поместили в изолятор временного содержания", - сообщила следователь Одесского районного управления полиции №1 Анастасия Бурлака.

Нападение квалифицировали как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, продавцу грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.