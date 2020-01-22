В Одессе полицейский сбил женщину с ребенком

В Одессе на углу улиц Преображенской и Дерибасовской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием полицейского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Установлено, что полицейский, возвращаясь со службы на своем автомобиле "Дэу Ланос", совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте (рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход).

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не понес.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП и руководство инспекции по личному составу ГУНП. Предварительно водитель трезв.

О происшествии проинформировали сотрудников Управления внутренней безопасности ДВБ и межрегионального отдела ГБР.

Напомним, в Одессе пяный полицейский 19 января сбил двух людей. ДТП произошло в межквартальных проездах возле супермаркета, расположенного на улице Люстдорфская дорога.

В конце декабря 2019 года в Хмельницкой области правоохранитель совершил наезд на двух пешеходов, в результате чего они погибли. Автомобиль двигался с превышением скорости.