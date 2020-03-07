В Одессе полицейских подозревают в похищении женщины и вымогательстве денег

В Одессе трех полицейских подозревают в похищении женщины и вымогательстве от нее денег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Так, 30-летняя одесситка сообщила, что трое мужчин час удерживали ее в машину и требовали деньги. В полиции заявили, что похищение могут быть причастны трое правоохранителей. На время служебного расследования они отстранены от работы.

По заявлению одесситки начали уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Как пишет местное издание "Думская", полицейские обвиняли женщину в том, что она якобы торгует наркотиками. Поэтому они требовали, чтобы она заплатила им 10 тыс. долларов, иначе попадет в тюрьму. Женщину час возили по городу. После того, как она отказалась платить правоохранителям, они высадили ее из авто.

Напомним, в Днепре следователь требовал у предпринимателя 250 тысяч гривен за закрытие дела. Так, правоохранитель вымогал у местного предпринимателя неправомерную выгоду в размере 250 тысяч гривен за закрытие уголовного производства за нарушение санитарных правил и норм.