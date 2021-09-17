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В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в школе

Автор: Мария Кучерявец

В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату на территории одной из местных школ. После чего его задержали правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

По информации местных СМИ, инцидент произошел в продуктовом магазине, находящемся по адресу ул. Академика Королева, 96.

Как рассказывают очевидцы, зайдя в магазин фигурант кричал, что собирается взорвать 86-ю школу, которая находится недалеко от места инцидента.

Впоследствии, как сообщила изданию директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич, мужчина с гранатой пришел на стадион 86-й школы, где проходил Олимпийский урок, и угрожал детям устроить взрыв.

Правоохранителей вызвал один из присутствующих на спортивном мероприятии.

Однако, как установили взрывотехники, граната оказалась учебной.

Сейчас с задержанным работают следователи, выясняются все обстоятельства и причины инцидента.

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ОдессаВзрывЗадержание