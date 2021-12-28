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В Одессе мужчина с ножом напал на журналистов

Автор: Сергей Пышкин

В Одессе, возле Нового рынка, местный продавец напал с ножом на съемочную группу одного из телеканалов. Перед этим журналисты разоблачили его на продаже пиротехники несовершеннолетним детям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская"

По словам журналистки Тома Кириллюк, инцидент произошел во время съемки сюжета о предновогодних продажах пиротехники и законопослушности продавцов. После того как камеры зафиксировали нарушения со стороны одного из продавцов (двум несовершеннолетним детям были проданы петарды), девушка попросила их объяснить свои действия.

"Продавцам это не понравилось, и они начали нам угрожать и бросаться. Мы отошли от агрессивных людей и вызвали полицию. А они начали срочно собирать товар и грузить его в подъехавшую машину", - пояснила журналистка.

Фото: в Одессе мужчина с ножом напал на журналистов (dumskaya.net)

Как отмечает Кириллюк, после того, как она сообщила злоумышленникам о приезде полиции - один из продавцов бросился на съемочную группу с ножом, однако его задержали прохожие.

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