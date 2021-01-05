ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Одессе масштабное ДТП: сгорела машина, погибли два человека

Автор: Инна Собора

В Одессе на перекрестке Разумовской и Мясоедовской улиц столкнулись четыре автомобиля. В результате удара один автомобиль загорелся и сгорел полностью, два человека погибли.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает "Думская".

Аварию спровоцировал уличный гонщик. Дрифтер разогнался и хотел зайти в занос на перекрестке, но неправильно оценил дорожную обстановку и влетел в несколько автомобилей.

На месте работает полиция и спасатели. В данный момент известно о двух погибших. Информация о других пострадавших уточняется.

Напомним, 5 января, в Киеве произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей на Надднепрянском шоссе. В аварии были пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в поселке городского типа Белокоровичи Житомирской области накануне вечером автомобиль сбил двух детей. Один ребенок погиб.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ОдессаДТП