В Одессе масштабное ДТП: сгорела машина, погибли два человека

В Одессе на перекрестке Разумовской и Мясоедовской улиц столкнулись четыре автомобиля. В результате удара один автомобиль загорелся и сгорел полностью, два человека погибли.

Об этом сообщает "Думская".

Аварию спровоцировал уличный гонщик. Дрифтер разогнался и хотел зайти в занос на перекрестке, но неправильно оценил дорожную обстановку и влетел в несколько автомобилей.

На месте работает полиция и спасатели. В данный момент известно о двух погибших. Информация о других пострадавших уточняется.

Напомним, 5 января, в Киеве произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей на Надднепрянском шоссе. В аварии были пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в поселке городского типа Белокоровичи Житомирской области накануне вечером автомобиль сбил двух детей. Один ребенок погиб.