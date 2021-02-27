В Одессе горело СИЗО, где находится Стерненко

Пожар произошел в подсобном помещении для хозяйственного инвентаря, прилегающему к пищеблоку СИЗО. Возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем.

"В результате пожара была повреждена кровля площадью 5 квадратных метров. Травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме", - добавили в департаменте.

Кроме того, местное агентство "Думская" опубликовало видео, на котором зафиксировано тушения пожара в СИЗО. На видео можно увидеть пожарные машины возле Одесского СИЗО.