В Одессе горела многоэтажка, есть пострадавшие

Фото: пожар (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Одессе произошел пожар в шахте электрокабелей 17-этажного жилого дома

В Одессе вечером, 13 ноября, произошел пожар в шахте электрокабелей 17-этажного жилого дома, в результате пострадали несколько человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, сообщение о возгорании поступило в 18:30, в 20:36 спасатели ликвидировали пожар.

По данным спасателей, из здания эвакуировали 35 человек, пожарные спасли семь человек. Четырех жильцов дома, в том числе двух детей, госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.

К тушению пожара привлечены 47 спасателей и десять единиц техники ГСЧС.

Напомним, сегодня в Киеве из-за пожара в шахте лифта в многоэтажке на проспекте Героев Сталинграда эвакуировали 60 человек, в том числе 5 детей. К ликвидации пожара привлекались 75 спасателей и 20 единиц техники. По состоянию на 17:20 пожар был ликвидирован.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным спасателей, на пожарах в Украине за неделю, с 5 по 11 ноября 2018 года, погибли 39 человек.