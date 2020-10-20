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В Одессе еще одну больницу перепрофилируют для больных коронавирусом

Одесса, Вторник 20 октября 2020 10:25
В Одессе еще одну больницу перепрофилируют для больных коронавирусом
Фото: врачи (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

Директор Департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко заявила, что в Одессе городскую клиническую больницу №5 в ближайшее время перепрофилируют для приема больных коронавирусом. В этом медучреждении будет развернуто около 150 коек.

Об этом сообщает местное издание "Викна-Одесса".

По ее словам, решение о перепрофилировании больницы №5 связано со стремительным ростом загруженности коек в медучреждениях.

"Сейчас в городских больницах находятся 257 пациентов, зараженных коронавирусом, в том числе в инфекционной больнице предоставляем помощь 176 пациентам, причем 77 больных - в тяжелом состоянии. Еще 70 больных в стационарах горбольниц №1 и №10, 12 детей - в детской городской больнице №3", сказала Якименко.

Также она добавила, что в горбольнице №11 вскоре откроют приемно-диагностическое отделение, медперсонал которого будет иметь в своем распоряжении кабинеты компьютерной томографии, рентген и УЗ-диагностики и палаты интенсивной терапии.

Напомним, в Украине по состоянию на 20 октября лабораторно подтверждено 309 107 случаев COVID-19, из них за сутки - 5 469.

Кроме того, ранее сообщалось, что правительство Украины работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и на Донбассе.

Также накануне мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в больницах города уже заканчиваются места.

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