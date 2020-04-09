В Одессе во дворе сгорели микроавтобус и два автомобиля

Фото: пожар в Одессе (7kanal.com.ua)

Правохранители выясняют причину пожара

В Одессе вечером 8 апреля около 23:00 произошел пожар во дворе на улице Ак. Королева, 63. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "7 канал".

По словам очевидцев, горели три припаркованных автомобиля - два джипа и микроавтобус.

Прибывшие пожарные оперативно погасили огонь. На месте работали правоохранители - им предстоит выяснить обстоятельства и причины пожара.

Сгорел бусик и два авто на Королева, 63 Расскажи друзьям — Подслушано Одесса Опубліковано Подслушано Одесса Середа, 8 квітня 2020 р.

Ранее сообщалось, что в Киеве ликвидировали масштабный пожар на территории складского здания для хранения лакокрасочных материалов в Дарницком районе. Пострадавших в результате пожара на данный момент не обнаружили.

Кроме того, в Киеве на выходных произошло возгорание телекоммуникационной сети под Крещатиком. Пожар повлек частичное обесточивание на улицах Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители установили предполагаемого поджигателя, который устроил пожар в Чернобыльском лесу.