В Одессе во двор предпринимателя с квадрокоптера сбросили гранату

В Одессе неизвестные с помощью квадрокоптера сбросили гранату во двор совладелицы сети кинотеатров. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство.

Как сообщается, инцидент произошел в четверг на придомовой территории дома на улице Дачной. По приезду правоохранители там выявили обломки взрывного устройства и квадрокоптера.

В пятницу издание "Думская", ссылаясь на источники, сообщило, что злоумышленники использовали квадрокоптер Phantom с устройством для сброса груза и оборонительную гранату "Ф-1". Летательный аппарат был поврежден осколками боеприпаса, поэтому упал в том же дворе.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: полиция (od.npu.gov.ua)