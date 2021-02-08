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В Одессе ДТП с пьяным водителем, пострадали семь машин

Новина українською → Понедельник 08 февраля 2021 00:33
В Одессе ДТП с пьяным водителем, пострадали семь машин Фото: место ДТП (dumskaya.net)
Автор: Инна Собора

В Одессе на поселке Котовского пьяный водитель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате повреждения получили семь машин.

Об этом сообщает "Думская".

Авария произошла в результате того, что Mitsubishi врезался лоб в лоб с автомобилем Skoda. От удара авто отлетело на припаркованные машины. Повреждения получили еще пять машин - Mercedes, Mazda, ВАЗ и два Renault.

Издание пишет, что в патрульной полиции сказали, что в крови водителя Mitsubishi обнаружили 2,1 промилле алкоголя. Он пытался обогнать авто, не учитывая дорожную обстановку.

Пострадавших людей в результате ДТП нет. Полиция выписала пьяному водителю админпротокол по ст.130 и ст.124 КУоАП (нарушение ПДД, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Напомним, ранее в Одессе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пяти автомобилей. В результате аварии погибли люди.

РБК-Украина писало, что в Одесской области возле рынка "7-й километр" произошло ДТП, в результате чего погиб человек и еще двое пострадали.

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