В Одессе дополнительно развернули 120 коек для больных COVID-19

В Одесской городской больнице №8 дополнительно развернули 120 коек для лечения больных COVID-19. Медицинский центр начинает принимать пациентов.
"Ремонтные работы завершены, оборудование и мебель расставлены по местам, кислород подключен: Одесская городская больница №8 на Фонтанской дороге начинает прием пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к большинству установленных в палатах коек подведен кислород, система кислородообеспечения подключена к двум кріоциліндрів по 2 тысячи литров. Кроме того, там установили цифровой рентген-аппарат, новые электроприборы, стабилизаторы напряжения, а также современную систему пожарной сигнализации.
Вместе с тем сформировали бригады медиков, которые будут вести прием пациентов и оказывать квалифицированную помощь. К работе в этом отделении также привлекут интернов Одесского национального медуниверситета.
В мэрии напомнили, что в муниципальных больницах Одессы с начала эпидемии развернуто 1059 койко-мест для госпитализации больных с COVID-19.
Напомним, ранее сообщалось, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести с 23 марта в Одесской области "красный" уровень эпидемической опасности из-за COVID-19.
Кроме того, власти Одессы решили подождать три дня для принятия решения о введении "красной" зоны.