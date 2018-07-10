В Одессе под автомобилем обнаружили шумовую гранату

Граната, которую нашли под автомобилем, была прикреплена под передним бампером легковушки

Сегодня, 10 июля, в Одессе под автомобилем "Тойота Прадо" обнаружили шумовую гранату. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Так, граната была прикреплена под передним бампером легковушки. Ее заметили люди, которые работали неподалеку.

"Согласно заключению эксперта, обнаруженный предмет является самодельным взрывным устройством на основе свето-шумовой гранаты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно неизвестный кинул гранату в частный дом.

В результате взрыва был поврежден фасад дома, роллеты на окнах и дверях. В момент взрыва в помещении находился 65-летний хозяин с женой. Никто из них не пострадал.