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В Одессе автомобиль въехал в остановку, есть пострадавшие

Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе вечером 10 ноября автомобиль Toyota въехал в остановку общественного транспорта. В этот момент на остановке находились люди.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Небесной Сотни, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Пострадавших госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Напомним, недавно в Харькове автомобиль на большой скорости выехал на островок безопасности и сбил пешеходов. Водителя арестовали.

До этого в Харькове автомобиль от столкновения отбросило в остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали 5 человек.

Кроме того, в Херсонской области водитель автобуса совершил ДТП, в котором пострадали почти два десятка пассажиров. Водителю грозит до 10 лет за решеткой.

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