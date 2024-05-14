В Одеському обласному ТЦК відреагували на інцидент з побиттям дівчини біля поліцейського відділку

Як зазначають в обласному ТЦК, наразі за фактом події, яка трапилась днями під час комендантської години з громадянкою в Одесі на вулиці Грецкій, розпочато службову перевірку.

"У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони буду притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

У Одеському обласному ТЦК та СП зауважили, що засуджують будь-які прояви насильства та співпрацюють з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин.

Варто зауважити, що інцидент трапився напередодні. За словами потерпілої дівчини у джерелах, внаслідок затримання її друга та подальшого знімання ситуації на телефон, на неї накинувся чоловік та наніс чисельних травм милицями. Перед цим він представився співробітником місцевого ТЦК.