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В одеському ліцеї отруїлося майже півсотні курсантів: розпочато розслідування

Ілюстративне фото: в одеському ліцеї отруїлося майже півсотні курсантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В одному з одеських ліцеїв відбулося масове отруєння курсантів. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Одеській області.

"Попередньо встановлено, що вночі медики госпіталізували курсантів до медичного закладу з отруєнням та харчовою токсикоінфекцією. Їм надано невідкладну медичну допомогу. Наразі відомо про 46 постраждалих, які перебувають у лікарні", - сказано в повідомленні поліції.

Там уточнюють, що усі 46 курсантів, яких госпіталізували, - неповнолітні.

Правоохоронці розпочали розслідування щодо можливого порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Поліцейські уточнюють, що вже призначили низку експертиз та встановлюють всі обставини. Точну кількість постраждалих досі уточнюють.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що в Одеській області через отруєння сурогатним алкоголем загинуло четверо людей.

Також ми писали, що в Київській області зафіксували масові отруєння у дитячих садках. Поліція розпочала розслідування.

 

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