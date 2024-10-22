В одеській школі під час повітряної тривоги померла 13-річна дівчинка: що відомо

Що відомо про трагічну подію

Правоохоронці розповіли, що трагічна подія сталася вдень 21 жовтня в одному з навчальних закладів у Приморському районі міста Одеса. Уточнюється, що поліція дізналась про це від медиків.

"Зі слів вчителів, під час сигналу "Повітряна тривога", коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле", - розповіли у прес-службі.

Зазначається, що вчителі викликали "швидку" та почали надавати дитині першу долікарську допомогу.

Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи. Проте, на жаль, дівчинка померла.

Уточнюється, що на місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з попередньою приміткою "природня смерть", - йдеться у повідомленні поліції.

Тіло дитини було направлене на судово-медичну експертизу - для встановлення причини смерті.

"Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси", - підсумували у прес-службі поліції.